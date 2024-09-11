Konya'da Gömülü Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Gömülü Kadın Cesedi Bulundu

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Karatay ilçesinde bir evin bahçesinde gömülü halde Ç.E. isimli kadının cesedini buldu. Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı ve zanlılar cinayeti işlediklerini itiraf etti. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11.09.2024 20:16
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Konya'da bir evin bahçesinde gömülü halde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine Karatay ilçesinde Nakipoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini gömülü halde buldu.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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