Konya'da Gömülü Kadın Cesedi Bulundu

Konya'da bir evin bahçesinde gömülü halde kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine Karatay ilçesinde Nakipoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini gömülü halde buldu.
Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin sorgusu sürerken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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