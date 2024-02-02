 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen aileden bir kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen aileden bir kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

Konya\'da böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen aileden bir kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan bir evin üst katında yaşayan ve zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişiden biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zehirlenen aileden bir kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

02.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katında yaşayan ve zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olaydan sonra gözaltına alınan yabancı uyruklu Abdülkerim El A'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Abdülkerim El A, böcek ilaçlaması yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrılmış, üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. (7) kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurmuştu.

Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Abdülkerim El, Ahmet Enes, Konya, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen aileden bir kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 16:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen aileden bir kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement