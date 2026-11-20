Konya'da yaşayan saat ustası Mehmet Emin Haksever, camilerin bozulan saatlerini ücret talep etmeden tamir ederek bu iyilik hareketini yıllardır gönüllü olarak sürdürüyor.

Çocukluğunda çırak olarak başladığı saat tamirciliğinde zamanla ustalaşan Haksever, bozulan saatlerin mekanizmalarını tamir ediyor.

Sabır ve el becerisi gerektiren mesleğini yıllarca severek yapan Haksever, farklı camilerden gelen tamir taleplerini karşılıksız yerine getiriyor.

"Cemaat bir saate baksa, bir 'Allah razı olsun' derse yeter"

Mesleğinden kopamayan Haksever (72), AA muhabirine saat tamirciliğinin eski bir meslek olduğunu, bu alanda çalışan ustaların sayısının giderek azaldığını söyledi.

Özellikle tarihi saat mezatı yapanların ve antika saat tutkunlarının kendisine ulaştığını anlatan Haksever, bozulan saatleri yeniden çalışır hale getirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Haksever, saatleri yeniden çalışırken duyduğu "tik-tak" sesinin kendisi için maddi hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Gönüllü hizmetlerim oluyor. Cami saatlerini 1970'li yıllardan beri tamir ediyorum. Bu işten bir beklentimiz yok. İlk başlarda beni tanıyan cami görevlileri saatleri getirmeye başladı. Ardından bu durum yayılarak devam etti. Bunu öğrenenler de saatleri getiriyor. Bazı saatleri dükkanıma götürüyorum. Büyük ayaklı saatleri getiremediğim için camide tamir ediyorum. Bazılarının da mekanizmasını söküp getiriyorum. Yani saati cemaatle tekrar buluşturuyorum. Cemaat bir saate baksa, bir 'Allah razı olsun.' derse yeter. Bizim başka aradığımız, istediğimiz bir şey yok."

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki camilerin saatlerinin tamir için kendisine getirildiğini aktaran Haksever, ömrü yettiğince mesleğini sürdürmek istediğini kaydetti.