Konya'nın Seydişehir ilçesinde çapa makinesine uzuvlarını kaptırarak yaralanan anne ve oğul, hastaneye kaldırıldı.
Susuz Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Muhammed Yıldırım, bir anlık dalgınlık sonucu iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Oğlunu kurtarmak isteyen anne Emine Yıldırım da kolundan yaralandı.
Anne ve oğulun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????
Son Dakika › Güncel › Konya'da çapa makinesine uzuvlarını kaptıran anne ve oğul yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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