Konya\'da cezaevi izinlisi kadını öldürdü

Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Neşet G. ifadesinde, kendisi cezaevindeyken maktulün başkalarıyla görüştüğünü iddia ederek, buna sinirlendiği için cinnet getirerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'taki evde, 14 Eylül'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla birlikte yaşadığı Dakım'ı sırtından ve boynundan bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Neşet G. tutuklanmış, Dakım'ın vücudunda çok fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.