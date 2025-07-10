Konya\'da Change Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Konya merkezli düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt içi ve dışından temin edilen 23 aracın, deprem, kaza ve yangın gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" yapıldığını belirledi.

Bu araçların satışa çıkarılarak haksız kazanç sağlandığını belirleyen ekipler, şüphelilerin MASAK raporuna göre 3 milyon liralık para transferi yaptığını tespit etti.

Ekipler, eş zamanlı operasyonla zanlıların Konya ve Karaman'ın Ermenek ilçesindeki adreslerinde yaptığı aramada, 12 tescilsiz plaka, çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, 2 av tüfeği ve 33 kartuş ele geçirdi.

Piyasa değeri 15 milyon lira olan ve "change" yapılan 23 araç ise bulundukları Konya, Isparta, Niğde, Balıkesir, Karaman, Mersin, İzmir, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Adana ve Ankara'da el konuldu.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.