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Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğuş Mahallesi'nde iki gün önce husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkması ve bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlılardan Volkan D. ile Mehmet T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya\'da çıkan silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı
20.12.2023 - 16:19,
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Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğuş Mahallesi'nde iki gün önce husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkması ve bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlılardan Volkan D. ile Mehmet T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karatay, Konya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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