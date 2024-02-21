Konya'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Arda Can Çakır birinci oldu - Son Dakika
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Konya'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Arda Can Çakır birinci oldu

Konya\'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Arda Can Çakır birinci oldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında gerçekleştirilen 'Divan-ü Lügati Türk Okumaları' deneme yarışmasında Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Arda Can Çakır Konya il birincisi oldu. Arda Can Çakır, eseriyle jürinin beğenisini kazanarak dil bilgisine ve kelime hazinesine hakimiyetiyle keyifli bir okuma deneyimi sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek gelecek çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca Hüyük İlçe Milli Eğitime bağlı okullarda düzenlenen Bizim Okulumuz Projesi kapsamında Konya 5. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması için ilçe finalleri düzenlendi ve dereceye giren öğrenciler il finallerine katılma hakkı kazandı.

21.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:29
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Konya'nın Hüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Divan-ü Lügati Türk Okumaları" deneme yarışmasında Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi 10 sınıf Öğrencisi Arda Can Çakır Konya il birincisi oldu.

Yarışmada eseriyle jürinin beğenisini kazanan Arda Can Çakır, dil bilgisine ve kelime hazinesine hakimiyetiyle keyifli bir okuma deneyimi sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başarılarından dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

Öte yandan Hüyük İlçe Milli Eğitime bağlı okullarda düzenlenen Bizim Okulumuz Projesi kapsamında da Konya 5. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması için ilçe finalleri düzenlendi.

Dereceye giren öğrenciler il finallerine katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Arda Can Çakır birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Arda Can Çakır birinci oldu - Son Dakika
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