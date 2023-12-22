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Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Konya merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla villa kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla yakalama kararıyla aranıyordu. Operasyon, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Konya\'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
22.12.2023 - 12:23,
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Konya merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından villa kiralamak isteyenleri dolandırdıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Kocaeli, Antalya, Mersin, Hakkari, Adıyaman ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu hesapları yönettiği tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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