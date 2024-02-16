Konya\'da Engelli Çocuklara Diş Sağlığı Eğitimi ve Tedavi

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Konya'da, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi'ne, aileleriyle ve eğitmenleriyle gelen engelli çocuklar, hem bilgilendiriliyor hem de tedavi ediliyor.

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği, kentte eğitim gören engelli çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması ile koruyucu tedavi uygulamaları etkinliği düzenliyor.

Üç gün sürecek etkinlikte 4-17 yaş aralığındaki 300 çocuk ağız diş sağlığı eğitimi alacak, ihtiyacı olan çocuklar için tedavi planlanacak.

Öğrenciler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

SÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Cansu Bektaş ve Gamze Altun, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Antrenörlük bölümü üçüncü sınıf öğrencisi milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kiloyla altın, silkmede 88 kiloyla gümüş madalya kazanırken, toplamda Avrupa rekoru kırarak 163 kiloyla ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı bölümün birinci sınıf öğrencisi Milli halterci Gamze Altun da koparmada 65 kiloyla beşinci olurken, silkmede 92 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Altun, toplamda 157 kiloyla Avrupa ikinciliğini elde etti.