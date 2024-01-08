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Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Operasyonlar, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapıldı ve şüphelilerin işlemleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
08.01.2024 - 10:54,
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KONYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapılan baskınlarda 7 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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