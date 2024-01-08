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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapılan baskınlarda 7 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika