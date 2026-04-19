Konya'da Geniş Kapsamlı Polis Denetimi
Konya'da Geniş Kapsamlı Polis Denetimi

Konya\'da Geniş Kapsamlı Polis Denetimi
19.04.2026 10:45
Konya'da yapılan denetimlerde 5 bin 312 kişi sorgulandı, 879 araç kontrol edildi, ceza kesildi.

Konya'da polis ekiplerinin geniş kapsamlı denetimlerinde 5 bin 312 kişi ve 879 araç sorgulandı, 10 yoklama kaçağı tespit edildi, 34 araca toplam 515 bin 94 lira idari para cezası uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Huzur-42/6" uygulaması kapsamında, kent genelinde kapsamlı denetimler yapıldı.

Merkez ilçelerde eş zamanlı olarak 36 farklı noktada gerçekleştirilen yol uygulamalarının yanı sıra 88 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 16 park ve 53 metruk bina detaylı şekilde kontrol edildi.

Uygulama kapsamında toplam 5 bin 312 kişi ve 879 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 yoklama kaçağı tespit edilirken, trafik yönünden yapılan denetimlerde 34 araca toplam 515 bin 94 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 yakalamalı hacizli araç ele geçirilirken, 2 araç da trafikten men edildi.

Denetimler sırasında 2 şüpheliye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında bıçak bulundurmaktan işlem yapılırken, yapılan aramalarda 0,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İş yeri denetimlerinde ise "nargile sunum belgesi" bulunmaksızın hizmet veren 2 iş yerinde toplam 12 nargile takımı ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca kimlik bildiriminde bulunmayan 62 kişi hakkında 1774 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapılırken, kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin veren 9 iş yerine "4207 Sayılı Kanun" kapsamında cezai işlem uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Asayiş huzurun anahtarıdır" anlayışıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Polis, Konya, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Geniş Kapsamlı Polis Denetimi - Son Dakika

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

11:18
İstanbul Yarı Maratonu’nda Şampiyonlar Belli Oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:45:32.
SON DAKİKA: Konya'da Geniş Kapsamlı Polis Denetimi - Son Dakika
