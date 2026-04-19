Konya\'da Geniş Kapsamlı Polis Denetimi

Konya'da polis ekiplerinin geniş kapsamlı denetimlerinde 5 bin 312 kişi ve 879 araç sorgulandı, 10 yoklama kaçağı tespit edildi, 34 araca toplam 515 bin 94 lira idari para cezası uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Huzur-42/6" uygulaması kapsamında, kent genelinde kapsamlı denetimler yapıldı.

Merkez ilçelerde eş zamanlı olarak 36 farklı noktada gerçekleştirilen yol uygulamalarının yanı sıra 88 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 16 park ve 53 metruk bina detaylı şekilde kontrol edildi.

Uygulama kapsamında toplam 5 bin 312 kişi ve 879 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 yoklama kaçağı tespit edilirken, trafik yönünden yapılan denetimlerde 34 araca toplam 515 bin 94 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 yakalamalı hacizli araç ele geçirilirken, 2 araç da trafikten men edildi.

Denetimler sırasında 2 şüpheliye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında bıçak bulundurmaktan işlem yapılırken, yapılan aramalarda 0,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İş yeri denetimlerinde ise "nargile sunum belgesi" bulunmaksızın hizmet veren 2 iş yerinde toplam 12 nargile takımı ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca kimlik bildiriminde bulunmayan 62 kişi hakkında 1774 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapılırken, kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin veren 9 iş yerine "4207 Sayılı Kanun" kapsamında cezai işlem uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Asayiş huzurun anahtarıdır" anlayışıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.