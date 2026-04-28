Konya'da ilkokulda şiddet iddiası: 8 yaşındaki çocuk sınıfta darp edildi

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulu'nda 8 yaşındaki Huzeyfe Gül ve sınıf arkadaşı bir kız öğrencinin, bir veli tarafından darp edildiği öne sürüldü. Anne Fatma Gül, olay günü eşinin aramasıyla okula gittiğini, müdür yardımcısının odasında ağlayan oğlunu gördüğünü anlattı. Konya Şehir Hastanesi'nden darp raporu alıp şikayetçi olduklarını belirtti.

Fatma Gül, olayın ayrıntılarını diğer öğrencilerden öğrendiğini; anne ve babaannenin sınıfa girip kapıyı kapattığını, oğlunu saçından tutup sıralar arasında sürüklediğini, yüzüne vurduğunu, ensesine darbe aldığını ve tekmelediğini iddia etti. Oğlunun ilk gün şoktan konuşamadığını, ertesi gün kuaförün kafasında kızarıklıklar fark ettiğini, tomografide kulak boşluğunda darbe tespit edildiğini söyledi.

Anne Gül, sınıftaki çocukların korkudan müdahale edemediğini, çocuklara 'Sesinizi çıkarırsanız sizi polise şikayet ederiz' denilerek gözdağı verildiğini, aynı olayda bir kız öğrencinin de saçından çekilip tokatlandığını ileri sürdü. Bazı velilerin okul yönetimini uyardığını ancak saldırganların rehberlik görüşmesi bahanesiyle okula girdiğini öne sürdü. 'Göz göre göre gelen bir olaydı. Uyarılar dikkate alınsaydı bu yaşanmayacaktı' dedi.

Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli baba hakkında ev hapsi, anne ve babaanne hakkında adli kontrol kararı verildi. Anne Fatma Gül, 'Çocuğuma ne olduysa ortaya çıkarılsın. Sadece benim oğlum için değil, okulda hiçbir çocuğun böyle bir travma yaşamaması için mücadele ediyoruz' dedi.