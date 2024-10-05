Konya'da İmeceyle Pekmez Yapımı - Son Dakika
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Konya'da İmeceyle Pekmez Yapımı

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Konya'nın Yağcı Mahallesi'nde 50 yıllık şırahanede köylüler imeceyle pekmez üretiyor.

05.10.2024 14:15
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Konya'da köy ocağında imeceyle pekmez yapılmaya devam ediliyor

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesinde köy sakinlerinin ortak kullanımında yer alan 50 yıllık şırahanede üzümler ezilerek dış mekandaki köy ocağında imeceyle pekmez yapılıyor.

İlçeye bağlı Yağcı Mahallesinde köyde yaşayanlar 50 yıllık şırahanede ortak bir şekilde pekmez kaynatmaya devam ediyor. İmeceyle yapılan bu pekmezler daha sonra kış aylarında tüketilmek ve satılmak için hazırlanıyor. Köydeki komşularıyla birlikte yardımlaşarak köye ait alanda pekmez kaynattıklarını belirten Mehmet Karaman, "Tahminen bir tona yakın üzümden 200 kilo pekmez durur, yani beşte bir civarında üretim oluyor. Emek yoğun çalışıyoruz" dedi.

"Pekmezimiz geleneksel metotlarla bin bir emekle üretiyoruz"

Yağcı Mahalle Muhtarı Mehmet Buğdaycı ise, "Köyümüz tarıma ve üretime dayalı bir köydür. Köyümüzde üretilen yöreye has üzümlerimiz köyümüze özgü yöntemlerle gölge kurusu üzümü ve pekmez yapılıyor. Köyümüze ait ortalama 50 yıllık şırahane ve ocağımızda köyümüz sakinleri birbirleriyle de yardımlaşarak sezon boyunca üzümlerini ezerek kazanlarda kaynatarak pekmez haline getiriyor. Pekmez kaynatamı sonrasında soğumaya bırakılan pekmezlerin yüzünden alınan köpükler pekmez kaynatamın da yardımcı olan komşulara ve köyün çocuklarına ikram edilir. Bu lezzet ekonomik olarak kullanılmasa da üreticinin üretim sırasında tükettiği eşsiz bir lezzettir. Köyümüze özel gölge kurusu üzümü ve pekmezimiz geleneksel metotlarla bin bir emekle üretilerek son tüketiciye ulaştırılmaktadır" şeklinde konuştu.

Konya\'da İmeceyle Pekmez Yapımı
Kaynak: İHA

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