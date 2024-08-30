Konya'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya\'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan Mustafa Bitmiş, dengesini kaybederek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30.08.2024 21:47
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Konya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Taşkıran Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan Mustafa Bitmiş (43), ilk belirlemelere göre dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Bitmiş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Meram, konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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