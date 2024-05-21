Konya'da İOKBS'de tam puan alan öğrenci ödüllendirildi - Son Dakika
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Konya'da İOKBS'de tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Konya\'da İOKBS\'de tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen İOKBS'de tam puan alan TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu öğrencisi Yağmur Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan tarafından ödüllendirildi. İçalan, öğrencinin başarısını ve emeği geçenleri kutladı.

21.05.2024 15:29
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Konya'nın Karapınar ilçesinde 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) tam puan alan TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağmur Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan tarafından ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törende Yağmur Yalçınöz'ü gösterdiği üstün başarıdan dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İçalan, öğrenciye, emeği geçen öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Bu tür başarıların ilçenin eğitim kalitesini ve motivasyonunu artırdığına dikkat çeken İçalan, "Bu başarı, öğrencilerimizin azmi ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde elde edilmiştir. Yağmur Yalçınöz'ü ve tüm emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Başarısından dolayı ödüllendirilen Yağmur Yalçınöz ise, yaşadığı mutluluğunu dile getirerek, bu başarıda kendisine öğretmenlerinin ve ailesinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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