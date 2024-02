Konya\'da Mesleki Eğitim İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncel

İlk ve orta okul öğrencilerinin mesleki eğitime ilgisinin arttırılmasına yönelik olarak Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi arasında "Konya Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, piyasa ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sisteminin inşa edilmesinin ülke kalkınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Özkan, tarafların çok önemli bir protokol hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun genel koordinasyonunu valilik olarak yapmamızın önemli bir faaliyet alanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Hayat boyu eğitimde her sektörde aynı zamanda hayatın her alanına dokunan bir eğitim faaliyetini icra ve inşa etmek, hayatın içinde olan her sektörün de iş birliğini gerektiriyor. Başka türlü ne bireysel tekamülümüzü ne şehir ne de ülke olarak gelişmemizi tam olarak tahakkuk ettiremeyiz. Dünyada rekabet gücümüzü artırmamızın en önemli yolu eğitim faaliyetini artırmamız, yaygınlaştırmamızdır. Eğitimin hem insanlarımızın hem sektörlerimizin ihtiyacını giderecek bir mahiyet taşıması önemli. Bu protokolle hedefler konuluyor. Şehrimizde mesleki eğitimin iyileştirilmesi ile ilgili çok net hedeflerimiz var."

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de projenin amacının Türk sanayisinin ve istihdam piyasasının en önemli sorunu olarak nitelediği mesleki eğitim konusunda, gençler arasında farkındalığı artırmak ve üretime daha nitelikli bir şekilde kazandırılmalarının yolunun açılması olduğunu söyledi.

Konya'nın Türkiye'nin önde gelen, güçlü sanayi şehirlerinden biri olarak, yıllık 3,3 milyar dolar ihracat yaptığını anımsatan Büyükyeğen, projenin genel amacına yönelik şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, gençlerimize mesleki eğitimin avantajları anlatılacak. Konya'daki ortaokul son sınıf öğrencilerimize mesleki eğitim tanıtılacak. Bu öğrencilerimize, lise tercihlerini yaparken Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikalar gezdirilecek. Böylece gençlerimiz üretimi yerinde tanımış olacaklar. Bunların yanı sıra, meslek seçimi aşamasında bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönlendirme ve rehberlik desteği verilerek, mesleki eğitime ilginin arttırılmasına, böylece okuldan mesleki eğitime ve iş hayatına geçişlerin bilinçli olmasına katkı sağlanacak. Ayrıca mühendislik bölümlerini düşünen ortaokul son sınıf öğrencilerimiz, kariyerlerini planlamaları sürecinde desteklenecek."

Konuşmaların ardından protokol Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü arasında imzalandı.

Törene farklı sektörlerde yer alan bazı sanayici ve iş insanları da hazır bulundu.