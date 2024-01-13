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Konya'da MİT vaadiyle kandırılan öğrenciye cinsel istismar davasında 2 okul müdürünün tahliyesine itiraz - Son Dakika
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Konya'da MİT vaadiyle kandırılan öğrenciye cinsel istismar davasında 2 okul müdürünün tahliyesine itiraz

Konya'da, Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunup, 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Mandal'a (35) yardım ettikleri gerekçesiyle 8 yıl 4'er hapis cezası alan 2 okul müdürünün tahliye edilmesine, savcılık ile ailenin avukatı, bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Konya\'da MİT vaadiyle kandırılan öğrenciye cinsel istismar davasında 2 okul müdürünün tahliyesine itiraz
13.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 10:59
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KONYA'da, Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunup, 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Mandal'a (35) yardım ettikleri gerekçesiyle 8 yıl 4'er hapis cezası alan 2 okul müdürünün tahliye edilmesine, savcılık ile ailenin avukatı, bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklar Mandal'ın iş ortağı Ali Akkaş, Koleri'nin eşi M.K., dini nikahın kıyıldığı okuldaki kadın hizmetli H.K., asker B.K.'ye 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.

4 SANIĞA HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a G.A.'ya 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, K.K.'ye yönelik ise 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile Mandal'ın ortağı Ali Akkaş, G.A.'ya yönelik 'Çocuğun cinsel istismarına yardım etme' suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası aldı. İki okul müdürü ayrıca diğer öğrenci K.K. yönünden 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi. Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat etti.

TAHLİYE KARARINA SAVCI VE AİLENİN AVUKATINDAN İTİRAZ

Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis istemiyle mütalaa veren mahkeme savcısı ile ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, tahliyelere itirazda bulundu. İtirazlar bir üst mahkeme olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

Kaynak: DHA
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