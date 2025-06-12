Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.
Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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