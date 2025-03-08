Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü - Son Dakika
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Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

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Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız" dedi. Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

08.03.2025 05:16  Güncelleme: 08:28
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Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi. Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇOK YÖNLÜ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR

Konya Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sahipsiz köpeğin saldırısında hayatını kaybeden bebeğin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Kılca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun süredir seferber şekilde toplama çalışması yaptıklarını aktaran Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılca, bazı bölgelerin oldukça geniş arazilere sahip olduğunu, bu bölgelerde ise daha hassas ve planlı bir toplama çalışması yürüttüklerini bildirerek, "Çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde, yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SORUN BİTENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun bugüne kadar büyümesine sebep olanların şunu bilmesini isterim; bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nazife:
    aç köpek saldirir 2 yadindaki çocuğun sokakta ne işi var bebekler sokakta. 71 148 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    söylemekten Dilimde tüy bitti bütün kedi köpeği e başıboş toplayacağın Kamboçya Çin Vietnam gibi ülkelere satıp ihraç edeceksin Para kazanacağız veya Afrika'ya yaban hayatını salacaksın 83 43 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Konya akp, belediye akp, vali akp ,sonuç, Allah rahmet eylesin 62 63 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    nasil yogun calisma 10 kopek saldirmis cocuga sokakta eger kopek cetesi varsa cok tehlikeli oluyorlar .eskiden boyle degildi kopeklerde kurt taktigi uygulamaya basladi. 58 7 Yanıtla
  • Ali Rıza MERCAN:
    2 yaşında çocugu başı boş bırakmak nedir abi 43 22 Yanıtla
  • Zaman Kötü:
    Toplayın hepsini sokakta saldırgan hayvan istemiyoruz!!! ailemizle rahatça gezmek istiyoruz 52 4 Yanıtla
  • Memnune APAK:
    çok acı ama ailenin 2 yaşındaki çocuğunu sokakta yalnız başına bırakması da anlaşılır gibi değil. 44 6 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Sahipsiz köpeklerin çevreye ve insanlara zarar vermesini önleme bakımından temel görev belediyelere aittir. 29 2 Yanıtla
  • ramco2006:
    hayvan severler gelir şimdi yazık olmuş 22 3 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    kurumlar görevini yaparsa üzülmeye gerek kalmaz. vicdan azabı çekersin varsa 23 0 Yanıtla
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