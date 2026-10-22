Konya'da sahte ev ilanı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

KONYA'da sosyal medya üzerinden sahte ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ev ilanları aracılığıyla 'Sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, 12 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.