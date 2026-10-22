Konya'da sahte ev ilanı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da sahte ev ilanı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

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Konya'da sosyal medyada yayımlanan sahte ev ilanlarıyla 'sazan sarmalı' yöntemi kullanılarak yapılan dolandırıcılık tespit edildi. Polisin 12 ilde eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA'da sosyal medya üzerinden sahte ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ev ilanları aracılığıyla 'Sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, 12 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA
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