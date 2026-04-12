Konya\'da Serbest Paraşüt Atlayışları Tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da gerçekleştirilen 'Serbest Paraşüt Atlayışları'nın başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabında, paraşüt atlayışlarından fotoğraf paylaşılarak, "Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığımızda görevli Arama Kurtarma İhtisaslı personel tarafından gerçekleştirilen 'Serbest Paraşüt Atlayışları'; yüksek disiplin, ileri teknik beceri ve üstün profesyonellik ile başarıyla sonuçlandırıldı. Paraşütçü için yükseklik bir engel değil, özgürlüğün başladığı yerdir. Korku aşağıda kalır, cesaret gökyüzünde vücut bulur" denildi.