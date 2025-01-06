Konya\'da Seyyar Çaycıya Silahlı Saldırı

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KONYA'da seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan ve müşterisi İbrahim Erşahin, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Pıslı Sokak'ta meydana geldi. Seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan, müşterisi İbrahim Erşahin ile çay içip sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen kişi, tabancayla ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Pehlivan ve Erşahin kanlar içinde kalırken, saldırgan ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.