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Konya'da silahlı kavga: Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da silahlı kavga: Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.S ile Ö.E arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ö.E, silahla C.S'ye ateş etti. Yaralanan C.S, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hayati tehlikesi nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen C.S kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.E ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya\'da silahlı kavga: Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
13.01.2024 - 18:51,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

C.S, Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.E, silahla C.S'ye ateş etti.

Yaralanan C.S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan C.S, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı C.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.E. yakalanarak gözaltını alındı.

Kaynak: AA
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Konya, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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