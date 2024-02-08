Konya\'da silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlu hakkında hapis cezası talep edildi

Konya'da silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan baba ve oğlu hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Mert Y. ve babası Rıfat Y. ile taraf avukatları katıldı.
Açıklanan mütalaada, olay günü tutuksuz sanık A.Ç. ve sanık Mustafa Mert Y'nin trafikte tartıştığı, karşılıklı küfürleşme yaşandığı, A.Ç'nin sanığı öldürmekle tehdit ettiği ve evine kadar takip ettiği aktarıldı.
A.Ç'nin yakınlarını da çağırarak Mustafa Mert Y'nin ikametine gittiği, ardından yaşanan kavgada A.Ç, B.Ç. ve Y.Ç'nin yaralandığı, Şükrü Çetin ile oğlu Ahmet Çetin'in de öldüğü belirtildi.
Savcı, Mustafa Mert Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, Şükrü Çetin'e yönelik "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Rıfat Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle, "yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Sanık Mehmet Y'nin "yaralama" eyleminden 6 yıl 9 aya kadar, "tehdit" suçundan 6 aydan 3,5 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 3,5 yıla kadar, Mustafa Mert Y'ye yönelik "yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Olay
A.Ç, 7 Eylül 2023'te trafikte tartıştıkları Mustafa Mert Y'yi Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki evlerinin önüne kadar takip etmiş, olay yerine çağırdığı akrabaları Şükrü, Ahmet, Ali, Bekir ve Yasin Çetin ile Mustafa Mert Y. ve ailesi arasında silahlı kavga çıkmıştı.
Kavgada Şükrü Çetin ile oğlu Ahmet Çetin, A.Ç, B.Ç. ve Y.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Şükrü Çetin ve Ahmet Çetin hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Rıfat Y, Mustafa Y, Mehmet Y. gözaltına alınmış, Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Mert Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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