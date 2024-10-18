Konya'da Soğuk Hava ve Sis Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Soğuk Hava ve Sis Uyarısı

Konya'da sıcaklıklar düşerken, sabah saatlerinde sis ve zirai don tehlikesi uyarısı yapıldı.

18.10.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da hava sıcaklığı düşüyor, sabah saatlerinde sis ve pusa dikkat

Meteoroloji uzmanından, çiftçilere zirai don uyarısı

KONYA - Konya'da son günlerde özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, uzmanlar sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülere sis ve pus uyarısı yaptı.

Konya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine, yer yer de mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Haftanın yağışsız geçmesi beklenirken, Konya ve çevresinde hafta sonu gece ve sabah saatlerinde sisli havaların yaşanması bekleniyor. Sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesi tahmin edildiği için hafif zirai don tehlikesi olduğunu belirten uzmanlar, çiftçilerin ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

"Yurdumuz şu anda Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi"

Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Geçtiğimiz yaz sezonu boyunca bölgemizde sıcaklıklar mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyretti. Artık ekim ayı ile birlikte sonbahar ve kış sezonuna doğru yaklaşıyoruz. Yurdumuz şu anda Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dolayısıyla bölgemiz de bu soğuk havanın etkisinde kalacak. Önümüzdeki bir haftalık periyotta bölgemizde sıcaklıkların düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizde gündüz sıcaklarının 13 ile 15 derece, gece sıcaklıklarının şehir merkezlerinde 2 ile 3 derece fakat ilçe ve kırsal kesimlerde özellikle 0 derecenin altına düşmesini tahmin ediyoruz. Bu bir haftalık periyotta bölgemizde yağış beklenmiyor. Soğuk, yağış ve sis daha ziyade Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunu etkileyecek gibi gözüküyor. Burada Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğine tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın özellikle trafikte dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz"

Vatandaşların özellikle trafikte dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye eden Alkan, "Kuzeyli rüzgar 50 ile 60 kilometre saat hızında eseceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hafta sonu ve önümüzdeki hafta sıcaklıkların düşmesi ile birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde pus hadisesi ve yer yer sis hadisesi görülebileceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle trafikte dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yağışlı sistem bölgemizi etkilemiyor. Genellikle parçalı bulutlu ve çok bulutlu şeklinde bir haftalık periyotta havanın geçeceğini söyleyebiliriz. Fakat sıcaklıklar açısından oldukça düşük, mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyleyebiliriz. Tabii tarımsal faaliyetler açısından da sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesi beklenildiği için hafif zirai don tehlikesi bulunmakta. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Kar yağışı bölgemize etkilemeyecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Bizim bölgemizde yağış şu anda mevcut değil.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Güncel, Sağlık, Tarım, Konya, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Soğuk Hava ve Sis Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 06:47:29. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Soğuk Hava ve Sis Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.