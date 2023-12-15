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Konya'da tabanca ile vurulan kadının ölümüne ilişkin yeni delil - Son Dakika
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Konya'da tabanca ile vurulan kadının ölümüne ilişkin yeni delil

Konya'da evinin bahçesinde tabanca ile vurulmuş cesedi bulunan Ayşenur Bedel'in ölümüne ilişkin davada, sevgilisi Ali Erensoy'un avukatı tarafından sunulan bir video, intihar ettiğine dair delil olarak mahkemeye sunuldu.

Konya\'da tabanca ile vurulan kadının ölümüne ilişkin yeni delil
15.12.2023 - 14:14,  Güncelleme: 14:17
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KONYA'da evinin bahçesinde tabanca ile vurulmuş cesedi bulunan Ayşenur Bedel'in (26) ölümüne ilişkin sevgilisi Ali Erensoy (51) ile aynı evde dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Erensoy'un tutuklu yargılandığı davada, Bedel'e ait bir video, intihar ettiğine dair delil olarak mahkemeye sunuldu. Ali Erensoy'un avukatının sunduğu delile göre, Bedel'in olaydan 1 gün önce çektiği videoda, "Yarın her şey ortaya çıkacaktır. Umarım beni yanlış anlamazlar" dediği iddia edildi.

Olay, 19 Mart'ta gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bir müstakil evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Erensoy, birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşenur Bedel'i evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu belirtip, yardım istedi. Tabancayla boynundan vurulduğu belirlenen Bedel, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli olarak Ali Erensoy ile aynı evde kalan Elif Erensoy'u gözaltına aldı. Ali Erensoy ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen Elif Erensoy, ifadeleri sonrası tutuklandı.

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılamalarına devam edilen 2 sanıktan Elif Erensoy, duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Elif Erensoy, "8-9 aydır suçsuz yere yatıyorum. Bu olayı kim yaptıysa, Allah belasını versin. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ali Erensoy'un avukatı ise Ayşenur Bedel'e ait olduğunu söylediği bir videoyu mahkemeye sundu. Söz konusu videonun olaydan 1 gün önce Bedel tarafından çekildiği, Bedel'in "Yarın her şey ortaya çıkacaktır. Umarım beni yanlış anlamazlar" dediği ve bunun da intiharın bir kanıtı olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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