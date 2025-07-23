Konya'da Tam Buğday Ekmeği Kampanyası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Tam Buğday Ekmeği Kampanyası Başladı

23.07.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tam buğday ekmeği kampanyası, sağlık ve beslenme bilincini artırmak için Konya'da hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot ile seçilen Konya'da başlatıldı.

Halkın daha besleyici ekmek tüketmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Konya'nın ardından tüm Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, tam buğday ekmeğin kullanılması durumunda, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunları risklerinin önüne geçilebileceğini söyledi.

Bu kapsamda 2013 yılında yürürlüğe giren mevzuatla, tam buğday ve kepek ekmeğinin satış yerlerinde bulundurulması zorunluluğu getirildiğini anımsatan Dilber, "Düzenlemelere rağmen tam buğday ekmeği ve ununun kullanımı konusunda istenilen seviyede değiliz. Tam buğday ekmeğini sevdirerek, tüketimini artırarak etkili ve kalıcı adımlar atmalıyız." dedi.

Dilber, bu süreçte konunun halka doğru şekilde anlatılması, benimsetilmesi ve tüm paydaşların bu konuya sahip çıkmasının önemli olduğunu, bunun için çalışacaklarını vurguladı.

"Fırıncılar, zincir marketler, un fabrikaları ve kamu kuruluşlarının bu konuyu desteklemesi gerekiyor"

Kampanya kapsamında Konya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra paydaşlarla da görüşerek tam buğday ekmeğinin üretilmesini sağladıklarını anlatan Dilber, şunları kaydetti:

"Bu kampanyanın etkili olabilmesi için fırıncılar, zincir marketler, un fabrikaları ve kamu kuruluşlarının bu konuyu desteklemesi ve dikkat çekmesi gerekiyor. Kalıcı ve sürdürülebilir olması için bunlar gerekli. Konya sadece tahıl ambarı değil, Çatalhöyük'te ilk mayalanmış ekmeğin de ortaya çıktığı şehir. Bu nedenle kampanyayı burada başlatmanın isabetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte okul, hastane, kamu kurumlarının yemekhanelerinde de benzer yerlerde tam buğday ekmeğini görsellerle de daha önde tutmaya çalışacağız. Bu kampanyanın başarılı olması için herkesi el birliğiyle çalışmaya davet ediyorum."

Konya Valisi İbrahim Akın da tam buğday ekmeğinin tüketilerek sağlık harcamalarının azalacağını ve toplumsal refahın artacağını dile getirdi.

Konya'nın bu noktada sadece üretimin değil, sağlıklı yaşamın da öncüsü olduğunu vurgulayan Akın, "Bu kampanyayla hedefimiz, esasen bir zihniyet dönüşümüdür. Sağlığın bilinçli tercihlerle başladığını anlatmak, sofralarımızı sadece doyuran değil, koruyan ekmeklerle buluşturmaktır. Tarımın başkenti Konya şimdi buğdayın en doğal, en katkısız haliyle halkımıza ulaşması için bir kez daha üzerine düşeni yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetkik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel de tam buğday ekmeğinin sağlığa etkilerine ilişkin bir sunum yaptı.

Kampanyanın tanıtım programına Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güncel, Sağlık, Tarım, Yaşam, Ekmek, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Tam Buğday Ekmeği Kampanyası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
İsrail ile Suriye masaya oturuyor İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
21:28
Laziolu futbolcu Vecino’ya kötü haber Kamptayken evini soydular
Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 17:52:16. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Tam Buğday Ekmeği Kampanyası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.