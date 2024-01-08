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Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yaptıkları çalışmada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün kimliğini tespit etti. Yakalanan sürücüye, makas atmak ve trafik kurallarına uymamak suçlarından 7 bin 129 lira ceza kesildi.

Konya\'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi
08.01.2024 - 13:01,
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Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta bazı kişilerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, sürücünün Mustafa D. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücü Mustafa D'nin, yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Sürücüye, "makas atmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymamak" maddelerinden 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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