Konya\'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

KONYA'da küçük yaştaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, okul çıkışı evine giden ortaokul öğrencilerine çarptı. Kazada Kemal Taha Keskin (13) hayatını kaybederken, aynı yaştaki sınıf arkadaşı Faik Özgün ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz M.K.'nın (17) kullandığı 42 AZY 760 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin ve sınıf arkadaşı Faik Özgün'e çarptı. Çarpanın etkisiyle 2 arkadaş yol kenarına savruldu. Öğrencilerin çantalarındaki ders kitapları ise etrafa saçıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K., olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettiği çocuklardan Kemal Taha Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Faik Özgün'ü ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine götürerek, tedavi altına aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı duyup gelen Kemal Taha Keskin'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.K., ise babası tarafından Köprübaşı Polis Merkezine teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.