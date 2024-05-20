Konya'da Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Başladı - Son Dakika
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Konya'da Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Başladı

Konya\'da Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Başladı

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Konya 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, düzenlenen tören ile başladı. Festivalde Türkçe'nin dünyanın en kadim, en güzel dillerinden biri olduğu vurgulandı. 24 ülkeden 148 tiyatro grubunun katıldığı festivalde, 70 bin seyirciye ulaşıldı. Bu yıl İspanya, Tataristan, Azerbaycan, Kıbrıs, Brezilya, Küba ve İran'dan 8 tiyatro topluluğu ağırlanacak. Festival, Konya Devlet Tiyatrosu'ndaki çalışmalar ve seyircilerin desteğiyle gerçekleştirildi.

20.05.2024 22:41
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Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Konya 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali düzenlenen tören ile başladı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkçe'nin, dünyanın en kadim, en güzel dillerinden biri olduğunu söyledi.

Türkçe'nin, konuşulduğu her coğrafyada sadece sanatın ve kültürün değil, barışın, dayanışmanın, mertliğin ve bağımsızlığın sesi olduğunu vurgulayan Karadağlı, "Bu yıl 16.'sını düzenlediğimiz Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'ne, Türkçe'nin Anadolu'ya egemen kılındığı Konya'nın ev sahipliği yapması, bu açıdan bizim için son derece anlamlı ve önemlidir." ifadesini kullandı.

Tiyatro sanatı yoluyla Türkçe ile daha fazla kalbe, daha fazla zihne ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Karadağlı, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 24 ülke, 40'ı yerli olmak üzere 148 tiyatro grubunun katıldığı festivalimizde 70 bin seyirciye ulaştık. Bu yıl İspanya, Tataristan, Azerbaycan, Kıbrıs, Brezilya, Küba ve İran'dan 8 tiyatro topluluğunu ağırlıyoruz. Konuk ekiplerin yanı sıra 11 farklı devlet tiyatrosu bölgesinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan organizasyonda 29 seçkin oyun, 10 farklı sahnede seyircimizle buluşacak. Devlet Tiyatrolarının titiz çalışmaları sayesinde hayata geçen bu kapsamlı organizasyon, Konya Devlet Tiyatrosundaki değerli çalışma arkadaşlarımın, yerel ve mülki idarecilerimizin ve en önemlisi siz değerli seyircilerimizin desteğiyle bugünlere geldi. Türkçe'yi yaşayan ve yaşatan festivalimize katkıda bulunan herkese bir kez daha gönülden teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından festival kapsamında İspanya'dan gelen Orthemis Orchestra topluluğu sahne aldı.

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile çok sayıda izleyici katıldı.

Kaynak: AA

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