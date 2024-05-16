Konya\'da Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı Gerçekleştirildi

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERAMAN: BERKİN GÜLSOY

(KONYA) - Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı yapıldı.

Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahası'nda yapılan tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı. Öte yandan, 715 personel tatbikata katılım sağladı.

17 GÖZLEMCİ ÜLKE

ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Etiyopya, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Mısır, Moğolistan, Portekiz, Ürdün, Tunus, Umman'da tatbikatta gözlemci statüsünde bulundu.

Tatbikata; Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ferdinant Dimo, Moğolistan Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Ganbat Turuu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya katıldı.

Gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştirilen, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının katıldığı tatbikatta, jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK), ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopterler kullanıldı.

HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Atış sahasında konvoy koruma, yakın hava desteği, bölgeden yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve İleri Harekat Kontrolörü Ekibi (JTAC) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Bu sahneler, atış sahasındaki gözlem kulesinden izlendi.

Askeri personelin düşman tehlikesinden kurtarılmasının ardından hava unsurlarınca, belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

Son olarak katılımcı ülkeler bayraklarıyla birlikte paraşüt atlayışı gerçekleştirdi.

Tatbikatın devamında ise Türk Yıldızları Akrobasi Timi, gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.

TATBİKATIN AMACI

Tatbikatın amacı ise şöyle sıralandı:

"Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları ile çalışabilirliği (jet, kontrol uçağı, insansız hava araçları ve helikopter pilotları) denemek, "Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma" usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerini artırmak.

Müşterek ve/veya Birleşik Harekat kapsamında, Personel Kurtarma (PK), Yakın Hava Desteği (YHD), Dinamik Hedefleme (DH), Zamana Duyarlı Hedefleme (ZDH) gibi görevleri tatbikat senaryolarına dahil ederek planlamak ve icra etmek.

Diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemektir."

TATBİKATA KATILAN ULUSLARARASI UNSURLAR

Azerbaycan 2x SU-25, 2x CSAR, 1x JTAC Timi; Katar 2x NH-90, 2x AH-64, 2x AW-139, 2x TB-2 İHA ve 1xC-17; Polonya 2x JTAC Timi; Romanya 2x IAR-330, 1x CSAR ve 1x JTAC Timi; Slovakya 1x JTAC Timi; Suudi Arabistan 1x CSAR ve 1x JTAC Timi ile tatbikata katıldı.

TATBİKATA KATILAN MİLLİ UNSURLAR

Türk Hava Kuvvetleri 4x F-16, 1x E-7T (HİK), 1x CN-235, 1x ANKA-S, 2x AS-532, 1x T-70, 2x CSAR ve 1x JTAC Timi; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1x AS-532, 2x T-129 ve 1x JTAC Timi; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1x SAT Görev Timi; Özel Kuvvetler Komutanlığı 1x S-70 Helikopteri ve Özel Kuvvet Timi; Jandarma Genel Komutanlığı 1x S-70 Helikopteri ve 2x JÖAK Timi ile tatbikatta yer aldı.