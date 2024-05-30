Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapanlara yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda Değirmenci, Seyitharun, Pınarbaşı ve Ulukapı mahallelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan Murat K, Aydın M. ve Mustafa K, tutuklanırken, Tayfun B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2024 09:43
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İki aylık çalışma sonrası Değirmenci, Seyitharun, Pınarbaşı ve Ulukapı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, Murat K, Aydın M, Mustafa K. ile Tayfun B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K, Aydın M. ve Mustafa K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Tayfun B, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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