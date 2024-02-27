Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Konya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, şüphelinin üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda toplamda 4 bin 885 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

27.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 100 uyuşturucu hap buldu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da 4 bin 785 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement