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Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Amine' ismi verildi - Son Dakika
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Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Amine' ismi verildi

Konya'da 2024 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Amine' ismi verildi. Kezban ve Halil İbrahim çiftinin kız bebekleri, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00:01'de doğdu. Bebek ve annesinin sağlık durumu iyi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, aileyi ziyaret ederek hediyeler verdi.

Konya\'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe \'Amine\' ismi verildi
01.01.2024 - 01:17,
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Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Amine" ismi verildi.

Konya'da 2024 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Kezban ve Halil İbrahim çiftinin kız bebekleri 3 kilo 750 gram ağırlığında doğdu. Saat 00: 01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Uyanık çifti, 22 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Aileyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da aileye yeni doğan hediye paketi verdi.

Kaynak: AA
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Konya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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