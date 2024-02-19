Konya'da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Konya'da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı

Konya\'da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren 24 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu. Koç, yenidoğan servisinin şehirdeki diğer hastaneleri rahatlattığını ve uzman kadrosuyla bebeklerin hayata tutunmalarına destek olduğunu belirtti.

19.02.2024 15:19
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Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren 24 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Mermer'den serviste sunulan hizmetler hakkında bilgiler alan Koç, "Yenidoğan servisimiz şehrimiz adına son derece önemli bir yükü ortadan kaldırarak, zaman zaman yüzde 90'ların üzerinde yatak doluluk oranı ile çalışan başta Konya Şehir Hastanemiz olmak üzere diğer hastanelerimizi de rahatlatmış durumda." dedi.

Hizmete açılan 24 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile birlikte kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım yatak kapasitesinin toplamda 139'a yükseldiğini vurgulayan Koç, servisin uzman kadrosu ile ileri tedavi gerektiren bebeklerin hayata tutunmalarına destek olduğunu vurguladı.

Serviste tedavi gören bebeklerin ebeveynleri ile de görüşen Koç, hastanenin kadın doğum ve çocuk sağlığı uzmanı hekimleri ile de toplantı düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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