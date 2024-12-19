Konya'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya- Ilgın kara yolunun 6. kilometresinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğin aksamaması için araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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