Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne Maksut Yüksek atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.

07.01.2025 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, açıkta bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir isim atandı.

Karara göre, 'İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek getirildi.

Konya Emniyeti'ne yeni atama

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğdu. Polis Akademisi'nden 1994 yılında mezun olan Yüksek, kariyerine İstihbarat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı olarak başladı. Kariyeri boyunca birçok kritik görevde bulundu; İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği'nde özel kalem müdür vekilliği, Personel Daire Başkanlığı'nda özlük işlemleri şube müdürlüğü ve başkan yardımcılığı gibi çeşitli alanlarda görev yaptı.

Eğitim hayatında ise Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİ) Kamu Yönetimi, İstinye Üniversitesi'nde de İşletme Havacılık Güvenliği alanlarında yüksek lisans yaparak kendini geliştirdi. Maksut Yüksek, evli ve iki çocuk babası olarak özel yaşamına devam etmektedir.

Kaynak: ANKA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Güncel, Konya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu
00:08 ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
23:05 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çok konuşulacak ’af’ açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çok konuşulacak 'af' açıklaması
22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2025 01:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.