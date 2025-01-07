Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne Maksut Yüksek atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, açıkta bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir isim atandı.

Karara göre, 'İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek getirildi.

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğdu. Polis Akademisi'nden 1994 yılında mezun olan Yüksek, kariyerine İstihbarat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı olarak başladı. Kariyeri boyunca birçok kritik görevde bulundu; İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği'nde özel kalem müdür vekilliği, Personel Daire Başkanlığı'nda özlük işlemleri şube müdürlüğü ve başkan yardımcılığı gibi çeşitli alanlarda görev yaptı.

Eğitim hayatında ise Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİ) Kamu Yönetimi, İstinye Üniversitesi'nde de İşletme Havacılık Güvenliği alanlarında yüksek lisans yaparak kendini geliştirdi. Maksut Yüksek, evli ve iki çocuk babası olarak özel yaşamına devam etmektedir.