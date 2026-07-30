Konya İtfaiyesi Antalya'ya Yangın İçin Gönderildi - Son Dakika
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Konya İtfaiyesi Antalya'ya Yangın İçin Gönderildi

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki orman yangınına müdahale için ekip ve araç gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karatay ve Selçuklu belediyelerinin ekipleri, Antalya'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla, Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinesinde 6 araç ve 13 personelimizi bölgeye uğurladık. Ciğerlerimizi yakan yangının bir an önce kontrol altına alınarak daha fazla alanın zarar görmemesi ve insanlarımızın en az şekilde etkilenmesi en büyük temennimizdir. Tüm Antalya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun."

Kaynak: AA

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