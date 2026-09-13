Konya Meram'da orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Konya'nın Meram ilçesi İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve Kızılay ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Konya'nın Meram ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve Kızılay ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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