Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ\'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

16.04.2024 10:17
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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