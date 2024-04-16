Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını açıkladı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri ve müdürler katıldı. Çiftçi, yatırımların durumu hakkında bilgi vererek, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranının yüzde 36,08 olduğunu belirtti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti. Olayın meydana geldiği evde kanlar içinde kalan genç, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak göle düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Aracın içinde başka biri olma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir binada horoz dövüştürülüp kumar oynandığı ihbarı üzerine polis baskını düzenlendi. Baskında 29 horoz muhafaza altına alınırken, 53 kişiye işlem yapıldı. Kumar oynayanlara idari yaptırım cezası uygulanırken, uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. Ayrıca, horoz dövüştüren ve hayvanları koruma kanununa muhalefet eden kişilere adli işlem yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.
İstanbul Silivri'de aralarında husumet bulunan bir kişi, kahvehaneye av tüfeği ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli jandarma tarafından yakalandı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
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