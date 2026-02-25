Konya'nın Bamya Çorbası: Bir Geleneğin Lezzeti - Son Dakika
Konya'nın Bamya Çorbası: Bir Geleneğin Lezzeti

25.02.2026 11:37
Memleket Sofrası Projesi ile tanıtılan bamya çorbası, Konya mutfağının simgesi ve düğünlerde vazgeçilmez.

Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi geleneğiyle yoğrulan Konya mutfağının öne çıkan lezzetlerinden bamya çorbası, düğün sofralarının da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, gastronomi kenti Konya'nın lezzetlerinden bamya çorbasının yapımı anlatıldı.

Çorba, çiçek bamyası, kuzu eti ve limonla dengelenen ekşili aromasıyla kente gelenlerin Konya mutfağını tanımak için tattığı lezzetlerin başında geliyor.

Çorba ayrıca Konya'da düğün ve davet yemeklerinde tatlıdan sonra verilerek ikinci tertip yemeklerin yenebilmesi için "iştah açıcı" olarak da kullanılıyor.

Bamya çorbasının tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Nalan Madenci, yemeğin Konya mutfağının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Bu çorbanın Konya mutfağında yalnızca bir başlangıç yemeği olarak görülmediğine işaret eden Madenci, "Düğün sofralarında yemeğin temposunu dengeleyen özel bir role sahiptir. Uzun yıllardır aynı usulle pişirilmesi geleneksel mutfak anlayışının bir sonucudur. Bamya çorbası sabırla hazırlandığında gerçek lezzetine ulaşır. Bu nedenle Konya mutfağının simge yemeklerinden biri olarak kabul edilir." dedi.

Konya bamya çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (8 kişilik)

100 gram kuru küçük bamya (çiçek bamya)300 gram kuşbaşı et (kuzu)2 yemek kaşığı domates salçası1 kaşık biber salçası50 gram tereyağı2 yemek kaşığı zeytinyağı1 adet kuru soğanTuz2-2,5 litre su2-3 adet limonYapılışı

Bamya çorbası için mevsiminde toplanmış ve kurutulmuş çiçek bamya kullanılır.Bamyalar tüylü bir yapıya sahip olduğu için pişirme öncesinde, demir süzgeç ya da temiz bir bez ile ovalanarak tüylerinden arındırılır ve limonlu suyun içinde yumuşayana kadar haşlanır.Tencereye alınan et, suyunu salıp çekene kadar kavrulur.Etler kavrulduktan sonra ince kıyılmış soğan, tereyağı, zeytinyağı eklenir.Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.Daha sonra salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavurma işlemi devam eder.Bamyalar, kaynamış su, limon suyu ve tuz tencereye eklenir.Çorba 1-1,5 saat kaynatılır ve lezzetini alması için 3-4 saat bekletilir. Servis yapılmadan önce tekrar kaynatılır.???????

Kaynak: AA

