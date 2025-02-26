Konya Ovası'nda Kuraklık Uyarısı

Güncel

Konya Ovası'nda toprak suya doymadı

Tahıl ambarı Konya Ovasında uzmanlardan üreticilere sulama yöntemi önerisi

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kurak geçen üretim sezonunda toprak yeteri miktarda suyu barındırmadığı için ekili ürünlerde su stresi başlayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, üreticilere sulama yöntemi uyarısında bulundu.

Konya'da bu yıl çiftçiler tarafından beklenen yağışlar toprağa düşmedi. Kar yağışının yetersiz olmasının ileriki dönemlerde yer altı su kaynaklarında ciddi çekilmelere neden olacağını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, toprak yeteri miktarda suyu barındırmadığı için ekili ürünlerin su stresi yaşayabileceği uyarısında bulunarak, "Bunun için çiftçilerimizin sulama periyotlarını belirlerken mutlaka ziraat mühendislerinden destek almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Nem miktarında ciddi anlamlarda azalmalar var ve toprağımız suya doymadı"

Kurak bir dönem geçiren Konya Ovasında, üretim sezonunda sulu tarım yapan çiftçilerin sulama yaparken çok dikkatli olmaları gerektiğine değinen ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Sulama yönünden kapalı bir havza olan Konya yöresinde, özellikle kar yağışının yoğun bir şekilde yağması bizler için çok önemli. Çünkü yer altı sularını ve yer üstü su kaynaklarını besleyen en önemli kaynaklardan birisi de kardır. Tabii yağmur yağışları ara ara devam etti. Tarladaki mahsullerde şu ana kadar herhangi bir problem yok. Lakin kar yağışının yetersiz olması ileriki dönemlerde yer altı sularında ciddi anlamda çekilmelere neden olacak gibi gözüküyor. Çiftçilerimizin sulama yaparken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle yer altı suyu kullanan çiftçilerimizin sulamaya başlarken, tarlalarına ekecekleri mahsulleri belirlerken, özellikle sulamaya başlamadan önce kuyularını kontrol etmelerini öneriyoruz. Çünkü böylesi dönemlerde yer altı sularında ciddi anlamda çekilmeler olabiliyor. Çiftçilerimiz, yeşil mahsule karar verdiyse kuyularını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ciddi anlamda verim kayıpları yaşarlar. Sulama periyotlarında da mutlaka ziraat mühendislerine danışmaları gerekiyor. Tabii kar yağışı olmayınca toprağın tabanındaki nem miktarında ciddi anlamlarda azalmalar var ve toprağımız suya doymadı diyebiliriz. Toprağın bu denli suya doymadığı dönemlerde ve sulamanın yoğun yapıldığı dönemler oluyor o dönem de yaz ayları, çünkü toprak yeteri miktarda suyu barındırmadığı için de mahsullerin su stresleri baş gösterebiliyor. Bunun için çiftçilerimizin sulama periyotlarını belirlerken mutlaka ziraat mühendislerinden destek almalarını tavsiye ediyoruz. Sulama yapmadan önce ne kadar su vereceğini, hangi aralıklarla sulama yapacağını, hangi sistemle sulama yapması gerektiğini ziraat mühendislerinden sulama periyodunu ürünlerine göre ayarlamaları gerekiyor" dedi.

"Yoğun sulama yapıldığında kök bölgelerinde çürümeler meydana geliyor"

Çok fazla su vermenin bitkiye çok faydası olmadığına değinen Burak Kırkgöz, "Çok fazla sulama yapmak bazı dönemlerde ürünlerde kök çürüklüklerine de neden oluyor. Bunun nedeni de tabanda suyun birikmesi ve köklerin hava alamaması. Bitkiler suya ihtiyaç duyduğu kadar, havaya da ihtiyaç duyuyor, özellikle kök bölgeleri. Yoğun sulama yapıldığında kök bölgelerinde çürümeler meydana geliyor. Orada bakteriyel hastalıkların oluşumu başlıyor. Bu da çiftçilerin ekstra maliyet yaparak mantar ilaçlarını atmalarına neden oluyor. Çok fazla sulamadan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle böylesine kurak bir dönemde çok fazla su vereyim, mahsulüm çok verimli olsun diye düşünebilir çiftçilerimiz, bu kesinlikle yanlış. Bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde ihtiyaç duyduğu kadar su verilmesi gerekiyor. Bunun için de çiftçilerimizin ara ara tarlalarını kontrol ederek ziraat mühendislerinin verdiği sulama periyotlarına uyarak sulama yapmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimizin özellikle rüzgarlı havalarda sulama yapmamalarını tavsiye ediyoruz"

Bahar dönemi geldiği zaman sulama işlemlerinin yoğunlaşacağını hatırlatan Kırkgöz, "Çiftçilerimizin özellikle rüzgarlı havalarda sulama yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Rüzgarlı havalarda suların belli bölgelere değmemesi, doğru sulamanın olmaması, bitkilerin bazı bölgelerinde ya da tarlanın bazı bölgelerinde suyun yoğun bir şekilde gelmesi, bazı bölgelerine hiç değmemesine neden oluyor. Çiftçilerimiz zaten bunu biliyorlar ama buna biraz daha dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü yağışların az olması ciddi anlamda kuraklığı da getiriyor. Sulamanın düzgün yapılıyor olması bu dönemlerde çok önemli. Çiftçilerimizin özellikle rüzgarlı havalarda kesinlikle sulama yapmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.