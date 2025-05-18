Konya Ovası'nda Su Krizi Alarm Veriyor - Son Dakika
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Konya Ovası'nda Su Krizi Alarm Veriyor

Kurak kış sonrası Konya'nın içme suyu barajları alarm veriyor, Altınapa Barajı'nda su seviyesi düştü.

18.05.2025 12:20
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TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, kurak geçen kış mevsiminin ardından barajların doluluk oranı alarm vermeye başladı. Kentin içme suyunu sağlayan barajlardan Altınapa'nın 2023 yılı Mayıs ayında 27 milyon metreküp olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde 5,7 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Son 15 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, barajların doluluk oranı alarm vermeye başladı. Kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları dikkat çekti. Altınapa Barajı'nda 2023 yılının mayıs ayında ölçülen su miktarı yaklaşık 27 milyon metreküp iken 2025 yılının 15 Mayıs günü ölçülen değerinin ise 5,7 milyon metreküpe gerilediği görüldü.

'15-20 MİLYON METREKÜP SU HACMİ OLMASI GEREKİYOR'

Kuraklığın devam etmesi halinde yer altı su kaynaklarına geri dönülebileceğini söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, "Konya'ya en yakın içme suyu kaynağımız Altınapa Barajı'ndan suları alıyoruz. Altınapa Barajı normal şartlarda 15-20 milyon metreküplük emniyetli bir hacimde olması gerekirken kış mevsimi içerisinde yağışlar çok düşük olduğu için 4 milyon metreküp seviyesine kadar geriledi. Nisan yağışlarıyla birlikte bir miktar artış gözlense de şu an için tam yeterli olduğunu söyleyemiyoruz. Yağış periyodunun bir süre daha devam etmesi veya Altınapa Barajı'nın beslenmesi gerekiyor. Bu durum gerçekleşmezse yine doğrudan yer altı sularına doğru döneceğiz ve şehir içerisindeki içme suyu kuyularının yeniden faaliyete geçeceğini öngörüyoruz" dedi.

'SON 15 YILIN EN KURAK KIŞINI GEÇİRDİK'

Konya Ovası'nın son 15 yılın en kurak kışını geçirdiğini söyleyen Arık, "Tarım yılı olarak belirlenen ekim ve nisan ayındaki dönem dikkate alındığı zaman geriye doğru 15 yıllık periyot içerisinde en kurak kışı yaşadık diyebiliriz. Konya genelinde yıllık 382 milimetre civarında yağışlar gözlenirken, geçtiğimiz yıl 300 milimetre seviyesine düştü. Bunun önemli bir bölümü kış mevsiminde gerçekleşti. Buna bağlı olarak Konya çevresinde özellikle 2025 yılı içerisinde mayısta ya da önümüzdeki eylül, ekim, kasım, aralık aylarında yağışlar biraz daha normalin üzerinde seyretmezse uzun yıllar ortalamasının altında bir yağış alacağımız ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'KONYA'NIN YILLIK 100 MİLYON METREKÜP SUYA İHTİYACI VAR'

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Arık, "Konya kenti, yıllık olarak asgari 100 milyon metreküp suya ihtiyaç duyuyor. Bunun daha fazlası da yaşandı geçmişte. Bu suyun karşılanabilmesi için Altınapa Barajı her zaman bir destek niteliğini taşıyor. Ama gerek mavi tünelden suyun gelememesi gerekse yer altı su üretim kuyularının yoğun su üretimiyle belki bu açık kısmen telafi edilebilir ama vatandaşlarımızın muhakkak kullandıkları suyu daha tasarruflu kullanmaları gerekiyor. Zira yaz döneminde eğer mayıs ve haziran aylarında bekleyen yağışlar gerçekleşmezse bu durumda su ile ilgili sorunlar yaşanabilir. O nedenle vatandaşların olabildiğince özenli suyu kullanmasını öneririz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: DHA

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