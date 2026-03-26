Konya Savunma Sanayisinde Üçüncü Sırada

Savunma sanayisinde Türkiye'nin ilk 4 ihracatçı şehri arasında yer alan Konya, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesi'nde 59 firma ile Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Konya'nın Onaylı Tedarikçi Listesi'ndeki firma sayısını son 4 yılda yüzde 79 artırdığını, kentin savunma sanayi ekosisteminin gelişim ivmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

2022'de listede 33 Konyalı firmanın yer aldığını hatırlatan Büyükeğen, "Konya, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesi'nde İstanbul ve Ankara'nın ardından, 59 firma ile 3. sırada yer alıyor. Listedeki firma sayımız, istikrarlı şekilde artıyor. Tedarikçi firma sayımız, 2023'te 37'ye, 2024'te 42'ye, 2025'te 51'e ve son açıklanan liste ile de 59'a ulaştı. Böylece son 4 yılda onaylı tedarikçi firma sayımızı yüzde 79 artırmış olduk. Bu artışta, odamızın savunma sanayine yönelik hayata geçirdiği çalışmaların çok önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Listede yer alan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisi sektörüne yönelik farkındalık çalışmaları, tedarikçi geliştirme programları, ikili iş görüşmeleri, firma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükeğen, sektördeki en önemli çalışmalarından birinin de 2014'ten bu yana düzenledikleri Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız, şehrimizde sektöre yönelik farkındalığın artmasına ve firmalarımızın bu alandaki kabiliyetlerinin gelişmesine önemli katkı sağladı. Etkinliğimiz zamanla savunma sanayisinin Anadolu'daki en büyük buluşmalarından biri haline geldi. Organizasyonumuzu, ilkini gerçekleştirdiğimiz 2014 yılından bu yana 29 kat büyüterek 14 bin 420 metrekare büyüklüğe ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl 8.'sini gerçekleştirdiğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın 9.'sunu 2027 yılında gerçekleştireceğiz."