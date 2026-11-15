Konya Selçuklu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Konya Selçuklu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada sırtından yaralanan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönen olayda Güven, sırtından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Güven, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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