Konya Valisi Deprem Açıklaması Yaptı

KONYA VALİSİ AKIN: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Vali Akın, "Kulu ilçemizde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız titizlikle devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi. Öte yandan AFAD ekiplerinin bölgede saha keşfi gerçekleştirdiği öğrenildi. Hastanelere de herhangi bir müracaatın gelmediği belirtildi.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya),