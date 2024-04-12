Konya ve Karaman\'da Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı ve bayramlaşma törenleri düzenlendi

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Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından "Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı ve bayramlaşma" töreni düzenlendi.

AGD Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, Kültür Park'ta düzenlenen program öncesi katılımcıların bayramlarını tebrik etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kara, "Bu süre zarfında işgalci İsrail rejimi güçlerine karşı amansız bir mücadele veren ve bir direniş destanı yazan Filistinli kardeşlerimizi selamlıyoruz. Öyle inanıyoruz ki bu bayram Filistin'in işgal altında olduğu son bayram olacaktır ve Müslümanlar Allah'ın izniyle önümüzdeki ilk bayram namazını özgür Küdüs'te Mescid-i Aksa'da kılacaktır." dedi.

Daha sonra katılımcılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti, bayramlaştı.

Karaman

Karaman'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AGD tarafından Aktekke Meydanı'nda düzenlenen programda, cuma namazının ardından toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD Karaman Şubesi Eğitim Komisyon Başkanı Raşit Aktaş, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının gösterdiği direnişle zafere çok yakın olduğunu belirtti.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle son buldu.