Konya Yunak\'ta Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Konya'nın Yunak ilçesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Böğrüdelik ve Sertler Mahalleleri arasında etkili olan şiddetli yağmurda, tarım arazilerini su bastı.

Yollar suyla dolarken Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunak - Ankara kara yolunu güvenlik gerekçesiyle bir saat süreyle araç trafiğine kapattı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, sürücüler zorlu anlar yaşarken, Yunak Belediyesine bağlı ekipleri kapanan yolları saatlerce süren zorlu çalışma sonrası suları tahliye ederek yolu yeniden trafiğe açmaya başardı.

Sel, Yunak ilçe merkezi ile olan bağlantılı yollarını da olumsuz etkiledi, bazı yollar geçici olarak kapandı, ulaşım büyük ölçüde aksadı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, "Doğal afetin etkilerini en aza indirmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.