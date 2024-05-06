Konyaaltı Belediye Başkanı 8 yaşındaki çocuğu makamında ağırladı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı 8 yaşındaki çocuğu makamında ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı 8 yaşındaki çocuğu makamında ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kamu kurumunun başkanlık makamına oturması için söz verilen ancak ismi son anda programdan çıkarılan 8 yaşındaki Hatice Zeynep'i makamındaki başkanlık koltuğunda ağırladı. Kotan, 'Konyaaltı'ndaki her çocuğun mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

06.05.2024 10:24  Güncelleme: 10:30
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kamu kurumunun başkanlık makamına oturması için söz verilen ancak ismi son anda programdan çıkarılan 8 yaşındaki Hatice Zeynep'i makamındaki başkanlık koltuğunda ağırladı. Kotan, "Konyaaltı'ndaki her çocuğun mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kotan, Doyran Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Doyran Pazar yeri esnafını ziyareti esnasında ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Hatice Zeynep Kula ile sohbet eden Kotan, küçük öğrencinin çok üzüldüğü bir durumu öğrendi. Kula, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisine bir kamu kurumunda başkanlık koltuğuna oturma sözü verildiğini, ancak daha sonra adının bu programdan çıkarıldığını anlattı. Başkan Kotan, Kula'nın serzenişi sonrasında istediği zaman kendisini Konyaaltı Belediyesi'nin makamında ağırlayabileceğini söyledi.

Başkan Kotan, Zeynep'e verdiği sözü tutarak onu makamında ağırladı. Davete babasıyla birlikte gelen Hatice Zeynep'i kapıda karşılayarak başkanlık makamındaki koltuğa oturana kadar eşlik eden Kotan, küçük kıza belediye başkanının ne iş yaptığını anlattı. Zeynep'i belediyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Kotan, "O gün iyi ki kendisiyle karşılaşmışız ve bu durumundan haberimiz olmuş. Duyar duymaz kendisini davet ettik ve şimdi burada buluştuk. O gün onun gözlerindeki hüznü görmüştüm. Bugün kendisini bir nebze de olsa mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Konyaaltı'ndaki her çocuğun mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkanlık makamında oturduğu süre boyunca Kotan'a merak ettiklerini soran Hatice Zeynep Kula, "Cem Ağabey o gün karşılaştığımızda beni dinledi ve buraya davet etti. Aslında benim için başkanlık makamında oturmak çok önemli bir şey değil ama ismimin önce yazılıp daha sonra programdan çıkarılmasına çok üzüldüm. Hiç yazılmasaydı bu kadar üzülmezdim. Cem Ağabey'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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